PRIESKUM: Strana P. Pellegriniho by dosiahla podporu 21,4 %

Bratislava 31. mája (TASR) – V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 21,4 percenta voličov. Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 21,8 percenta hlasov. Strana Smer-SD skončila tretia s 9,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus pre TV Markíza na vzorke 1011 respondentov od 14. do 21. mája. Výsledky prieskumu televízia prezentovala v nedeľnej relácii Na telo.



V prieskume preferencií strán a hnutí v prípade vzniku Pellegriniho strany skončilo na štvrtom mieste Sme rodina s podporou 8,8 percenta. Nasleduje ĽSNS s ôsmimi percentami, SaS so 7,1 percenta a Progresívne Slovensko s 5,5 percenta hlasov.



Zdroje podpory pre potenciálnu stranu Pellegriniho pochádzajú zo 48,6 percenta zo Smeru-SD, zo 6,2 percenta zo Sme rodina, z 5,5 percenta z ĽSNS. Nerozhodnutých je 18,9 percenta opýtaných, 5,8 percenta tvoria nevoliči a 15 percent respondentov tvorí skupinu "iná strana".