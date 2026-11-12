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PRIESKUM: Študenti odchádzajú do zahraničia, v SR chýbajú odbory
Prieskum realizovalo združenie Therapolis spolu s agentúrou Focus v júni a júli tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1002 respondentov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Takmer 40 percent študentov odchádza do zahraničia pre absenciu odboru, ktorý by chceli študovať. Ďalším dôvodom na odchod je ich uplatnenie sa po vysokej škole (VŠ) na Slovensku vrátane kariérneho rastu. Vyplýva to z prieskumu združenia Therapolis, o ktorom na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala riaditeľka združenia Renáta Hall. Najviac opýtaných preferuje zahraničie podľa jej slov preto, lebo majú záujem objavovať novú krajinu, ľudí a kultúru.
Pre dve tretiny opýtaných študentov boli najdôležitejšie odporúčania známych, ktorí mali skúsenosť so slovenskými VŠ, a takisto úroveň kvality vzdelávania na Slovensku. Pre takmer polovicu bola dôležitá skúsenosť so strednou školou či nabádanie učiteľov. Odchádzajúci študenti vyzdvihli prehľadnosť informácií na webe školy či voľnočasové aktivity, moderné priestory.
Hall spomenula, že najdôležitejšími faktormi pre tých, ktorí ostávajú na Slovensku, sú fyzická blízkosť rodiny a priateľov či pracovné príležitosti po škole. Viac ako 60 percent respondentov považuje za dôležitú aj možnosť pomáhať rozvíjať Slovensko. „Tak ako sme to sledovali vo výsledkoch prieskumu v roku 2024, aj teraz vidíme, že opäť veľkej časti mladých ľudí záleží na našej krajine,” priblížila riaditeľka.
Na zníženie odlivu mladých je podľa nej potrebná kvalita vzdelávania - nové odbory, inovatívne formy výučby či priestory a vybavenie pre výučbu, ale aj debarierizácia či podpora mimoškolských aktivít. Pomôcť k tomu môžu aj zamestnávatelia s prepojením vzdelávania s praxou, pracovnými príležitosťami počas štúdia, ale aj prezentáciou možností spolu s VŠ.
Dáta ukazujú, že sa zmenšuje podiel slovenských študentov študujúcich na Slovensku, ale zvyšuje sa podiel slovenských študentov, ktorí odišli do Česka a iných krajín. Minulý akademický rok študovalo mimo Slovenska vyše 33.000 Slovákov, z toho 71 percent práve v Česku. Ďalšími krajinami sú Holandsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, ale aj Dánsko a Veľká Británia. „Slovenským vysokým školám prieskum ukazuje, na čom môžu stavať a v čom sa môžu inšpirovať zahraničím, aby sa viac talentovaných maturantov rozhodlo študovať doma,“ uviedol Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus, ktorá na prieskume spolupracovala.
Riešili v ňom aj otázku umelej inteligencie. Až 44 percent sa vyjadrilo, že pri vyhľadávaní VŠ ju nepoužilo, 27 percent využilo špeciálny nástroj na kariérne poradenstvo alebo výber školy. Tri percentá opýtaných uviedli, že umelá inteligencia zohrala zásadnú úlohu pri finálnom rozhodovaní.
Prieskum realizovalo združenie Therapolis spolu s agentúrou Focus v júni a júli tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1002 respondentov. Tento rok sa doň zapojilo aj Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy (MESA10). Ide o druhý zber dát v dvojročnom cykle.
Pre dve tretiny opýtaných študentov boli najdôležitejšie odporúčania známych, ktorí mali skúsenosť so slovenskými VŠ, a takisto úroveň kvality vzdelávania na Slovensku. Pre takmer polovicu bola dôležitá skúsenosť so strednou školou či nabádanie učiteľov. Odchádzajúci študenti vyzdvihli prehľadnosť informácií na webe školy či voľnočasové aktivity, moderné priestory.
Hall spomenula, že najdôležitejšími faktormi pre tých, ktorí ostávajú na Slovensku, sú fyzická blízkosť rodiny a priateľov či pracovné príležitosti po škole. Viac ako 60 percent respondentov považuje za dôležitú aj možnosť pomáhať rozvíjať Slovensko. „Tak ako sme to sledovali vo výsledkoch prieskumu v roku 2024, aj teraz vidíme, že opäť veľkej časti mladých ľudí záleží na našej krajine,” priblížila riaditeľka.
Na zníženie odlivu mladých je podľa nej potrebná kvalita vzdelávania - nové odbory, inovatívne formy výučby či priestory a vybavenie pre výučbu, ale aj debarierizácia či podpora mimoškolských aktivít. Pomôcť k tomu môžu aj zamestnávatelia s prepojením vzdelávania s praxou, pracovnými príležitosťami počas štúdia, ale aj prezentáciou možností spolu s VŠ.
Dáta ukazujú, že sa zmenšuje podiel slovenských študentov študujúcich na Slovensku, ale zvyšuje sa podiel slovenských študentov, ktorí odišli do Česka a iných krajín. Minulý akademický rok študovalo mimo Slovenska vyše 33.000 Slovákov, z toho 71 percent práve v Česku. Ďalšími krajinami sú Holandsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, ale aj Dánsko a Veľká Británia. „Slovenským vysokým školám prieskum ukazuje, na čom môžu stavať a v čom sa môžu inšpirovať zahraničím, aby sa viac talentovaných maturantov rozhodlo študovať doma,“ uviedol Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus, ktorá na prieskume spolupracovala.
Riešili v ňom aj otázku umelej inteligencie. Až 44 percent sa vyjadrilo, že pri vyhľadávaní VŠ ju nepoužilo, 27 percent využilo špeciálny nástroj na kariérne poradenstvo alebo výber školy. Tri percentá opýtaných uviedli, že umelá inteligencia zohrala zásadnú úlohu pri finálnom rozhodovaní.
Prieskum realizovalo združenie Therapolis spolu s agentúrou Focus v júni a júli tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1002 respondentov. Tento rok sa doň zapojilo aj Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy (MESA10). Ide o druhý zber dát v dvojročnom cykle.