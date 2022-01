Prieskum: Takmer 60 percent lekárnikov súhlasí s očkovaním v lekárňach

Bratislava 17. januára (TASR) - So zavedením odporúčaného očkovania v lekárňach by súhlasilo 59 percent lekárnikov a 83 percent študentov farmácie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala Slovenská lekárnická komora (SLeK) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie (SSAKI).



Medzi odporúčané očkovanie patrí napríklad očkovanie proti chrípke, COVID-19, pneumokokom, hepatitíde, kliešťovej encefalitíde či ľudskému papilomavírusu. "Očkovanie proti chrípke v lekárňach je v súčasnosti už bežnou súčasťou očkovacej stratégie v mnohých iných krajinách," priblížila SLeK.



Za možnosť očkovania zdravých dospelých v lekárňach proti chrípke sa vyslovilo 75 percent lekárnikov a 94 percent študentov farmácie. Proti ochoreniu COVID-19 by s očkovaním v priestoroch lekárne súhlasilo 65 percent lekárnikov a 94 percent študentov. "S uvedenými odporúčanými očkovaniami bez limitov, napríklad aj u seniorov, tehotných a dojčiacich žien a podobne, súhlasil len malý podiel účastníkov prieskumu," uviedla SLeK.



Z prieskumu vyplynulo, že za najväčšie prekážky pri potenciálnom zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach považovali lekárnici nedostatok personálu v lekárňach a jeho pracovnú záťaž (takmer 78 percent) a nevyhovujúci priestor lekárne (73 percent). Za najmenšiu prekážku označili nedostatočnú podporu a ochotu vedenia lekárne (19 percent).



"Prieskum priniesol mnoho zaujímavých zistení, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri rozširovaní očkovacej stratégie do verejných lekární, ktoré iniciovala SLeK vznikom expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie," skonštatoval prezident SLeK Ondrej Sukeľ.



Za najdôležitejšie opatrenie pre zavedenie očkovania proti chrípke lekárnici v prieskume označili špeciálny kurz či školenie pre vakcinačného lekárnika vrátane prvej pomoci (takmer 86 percent). Viac ako 80 percent respondentov považuje pri zavedení odporúčaného očkovania v lekárni za dôležité opatrenie možnosť konzultácie s lekárom, riešenie zodpovednosti a rizík pre vakcinačného lekárnika a lekáreň, motivujúce finančné ohodnotenie pre lekáreň a lekárnika a podpornú kampaň na propagáciu očkovania v lekárni.



"Nielen COVID-19, ale aj chrípka patria medzi vysoko infekčné akútne ochorenia, ktorým je možné účinne predchádzať len očkovaním. Vítame všetky snahy, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť očkovania a lekárne sú v tomto prípade veľmi vhodné zdravotnícke zariadenia," dodal prezident SSAKI Miloš Jeseňák.



Prieskumu sa zúčastnilo 457 lekárnikov z celého Slovenska.