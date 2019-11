Prieskum: Takmer 60 percent Slovákov nesúhlasí s 50-dňovým moratóriom

Bratislava 1. novembra (TASR) – Takmer šesť z desiatich Slovákov (59,4 percenta) nesúhlasí so zavedením moratória v dĺžke 50 dní pred konaním volieb. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. TASR o tom v piatok informoval sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



Ako z výsledkov vyplýva, 40,3 percenta opýtaných určite nesúhlasí a 19,1 percenta skôr nesúhlasí s tým, aby nebolo možné v médiách zverejňovať prieskumy preferencií politických strán, a to 50 dní pred samotnými voľbami.



Nadpriemerný podiel respondentov, ktorí nesúhlasia so zavedením 50-dňového moratória, je medzi voličmi strany Za ľudí (85 percent), koalície PS-Spolu (84 percent), SaS (83 percent), OĽaNO (74 percent), KDH (72 percent) a Most-Híd (71 percent).



S opačným názorom, teda že 50-dňové moratórium by malo byť zavedené, súhlasí približne tretina respondentov (35,6 percenta). Pritom 17,8 percenta rozhodne súhlasí a 17,8 percenta skôr súhlasí s takýmto návrhom.



Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpriemerný podiel respondentov, ktorí súhlasia so zavedením 50-dňového moratória, je medzi voličmi SNS (64 percenta), Smer-SD (53 percent) a ĽSNS (53 percent).



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v dňoch od 23. októbra do 28. októbra.