Prieskum: Takmer 60 % Slovákov trpí nadváhou alebo obezitou

Bratislava 6. marca (TASR) - Takmer 60 percent populácie Slovenska trpí nadváhou alebo obezitou. Dve pätiny populácie vnímajú svoj index telesnej hmotnosti (BMI) ako nižší, než v skutočnosti je, a dve tretiny populácie niekedy chudli. Vyplýva to z februárového sociologického prieskumu obezity v slovenskej populácii agentúry Ipsos pre spoločnosť Lilly. Konal sa na vzorke 800 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že viac ako polovica slovenskej populácie je v tomto roku rozhodnutá regulovať svoju váhu, a to v priemere o 12 kilogramov. Na druhej strane, polovici slovenskej populácie sa za posledný rok zvýšila hmotnosť. "Obezita nie je rozhodne považovaná za prejav spokojnosti a dobrého života," podotkol riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský. Medzi hlavné príčiny obezity Slováci označujú nadmerný príjem kalórií (79 %) a nedostatok pohybu (76 %). Spomínané sú aj hormonálne poruchy, psychologické faktory, ale aj vplyv liekov a genetiky.



Ako priblížila diabetologička Ľubomíra Fábryová, obezita je chronické a celoživotné ochorenie, je tiež "bránou" k ďalším chronickým ochoreniam. "Ak by sme pozornosť venovali preobezite a obezite, mohli by sme predísť ďalším chronickým ochoreniam," uviedla. Priblížila, že v tomto roku bolo na Slovensku dospelých žijúcich s obezitou 29 percent. Vysvetlila, že od roku 2010 narastá počet ľudí s vysokým BMI. V tomto roku malo 64 percent dospelých vysoký BMI. Priamy súvis s obezitou má 236 diagnóz rôznych druhov, ako napríklad depresia, astma, infertilita, rakovina a pod. Obezitou sa tiež skracuje dĺžka života. Fábryová ozrejmila, že na nárast obezity mala výrazný vplyv aj pandémia COVID-19.



Odborníci tiež upozornili na to, že v roku 2035 budú na svete až štyri miliardy ľudí, ktorí budú mať nadváhu alebo obezitu. Očakáva sa aj nárast detskej obezity o 100 percent.



Podľa kardiológa a prezidenta Ligy proti obezite Ivana Majerčáka človek žijúci s obezitou väčšinou nevie, že je chorý. "Nie je to jeho chyba, že jeho pokusy o zníženie hmotnosti boli neúspešné," poznamenal. Zdôraznil aj, že pri liečbe obezity neexistuje takzvané zakázané jedlo.



Medzi kroky k úspešnej liečbe obezity odborníci radia pochopiť obezitu ako chronické ochorenie. Rovnako je potrebná diagnostika, informovanie pacienta a záznam do zdravotnej dokumentácie. Dôležitá je aj edukácia o pilieroch liečby, či už ide o výživu, pohyb, spánok alebo farmakoterapiu. Kľúčová je aj včasná ponuka adekvátnej liečby a podpora v dlhodobej terapii a režimových opatreniach.