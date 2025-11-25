< sekcia Slovensko
NÁSILIE NA ŽENÁCH: Prieskum odhalil hrozivé štatistiky
Násilie aj obťažovanie súvisia aj s vekom. Najviac sú postihnuté mladšie ženy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. novembra (TASR) - Takmer desatina žien na Slovensku sa za posledný rok stala obeťou nejakého druhu psychického alebo fyzického násilia. Celosvetovo sa obeťou násilia stala každá siedma žena (14 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight a prieskumného projektu združenia WIN. TASR o tom informoval Rastislav Kočan z Go4insight.
Z výsledkov zároveň vyplýva, že až päť percent zo všetkých slovenských žien uviedlo, že sa za posledných 12 mesiacov cítili byť obeťou nejakého druhu sexuálneho obťažovania. Globálny priemer je na úrovni sedem percent. „Najväčší podiel žien sa cíti byť subjektom sexuálneho obťažovania v Latinskej Amerike a krajinách severnej Afriky a Ázie, pričom na neslávnych prvých miestach sa umiestnili Mexiko, Maroko, Malajzia, India alebo Argentína,“ doplnil Kočan.
Násilie aj obťažovanie súvisia aj s vekom. Najviac sú postihnuté mladšie ženy. Medzi ženami vo veku 18 až 24 rokov na Slovensku až 18 percent hlási za posledný rok skúsenosti s násilím a 16 percent čelilo sexuálnemu obťažovaniu.
Informácie za Slovensko pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na slovenskej populácii vo veku 18 - 79 rokov. Realizovala ho agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov v termíne od 17. do 22. januára 2025. Výsledky za svet priniesol projekt združenia WIN, do ktorého bolo zapojených 35.515 respondentov zo 40 krajín z celého sveta. Zber dát v jednotlivých krajinách prebiehal počas januára 2025.
KMC: Zastaviť násilie na ženách a dievčatách je možné, len ak všetci spojíme sily
Zastaviť násilie na ženách a dievčatách je možné, len ak všetci spojíme sily. Upozornilo na to Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktoré vyhlásilo siedmy ročník kampane za odstránenie násilia na ženách. Celosvetová kampaň sa začína v utorok a potrvá do 10. decembra. TASR o tom informovala Viera Böttcher z KMC.
„Tieto dva dni ohraničujú 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré sú príležitosťou pre verejné a štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, ako aj pre osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života na odmietnutie všetkých foriem násilia páchaných na ženách a dievčatách,“ ozrejmila.
Tohtoročná téma kampane vyzýva na ukončenie digitálneho násilia na všetkých ženách a dievčatách. „Technológie čoraz viac prenikajú do našich životov, zľahčili nám prístup k informáciám aj k sebe navzájom. V tomto ohľade sú prostriedkom na prepájanie ľudí a zjednodušovanie riešenia úloh a problémov. No mnoho ľudí čelí zneužívaniu technológií na obťažovanie, ponižovanie, prenasledovanie či vydieranie. A dievčatá a ženy sú týmto digitálnym násilím ohrozené najviac,“ vysvetlila Barbora Burajová z KMC.
Digitálna revolúcia podľa odborníkov zhoršila existujúce formy násilia, ako sú sexuálne obťažovanie, nenávistné prejavy, stalking či vydávanie sa za inú osobu, a zároveň vytvorila nové formy zneužívania - hacking, zneužívanie videí a fotografií, deepfakes, doxing, kyberšikanu či online grooming.
„Prívlastok kybernetické alebo digitálne má to násilie, ku ktorému dochádza vo virtuálnom svete alebo je páchané prostredníctvom nových technológií. Ide o v ostatných rokoch čoraz viac šíriaci sa prejav rodovo podmieneného násilia. Podobne ako ostatné formy rodovo podmieneného násilia môže byť aj sexuálne násilie v online prostredí hlboko traumatizujúce s negatívnymi fyzickými, sexuálnymi, psychologickými či dokonca finančnými následkami. Mimoriadne dôležitým aspektom je fakt, že dôsledky tohto druhu násilia často presahujú hranice digitálneho sveta a ovplyvňujú všetky oblasti života obete,“ vysvetlilo KMC.
Centrum sa aj tento rok pripája k celosvetovej iniciatíve OSN Orange the World - Zafarbime svet na oranžovo. „Výrazná oranžová farba symbolizuje nádej a svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Zároveň pripomína, že násilie páchané na ženách a dievčatách zostáva jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv a negatívne ovplyvňuje životy miliónov žien po celom svete,“ priblížila Böttcher. Oranžovou farbou bude v prvý deň kampane osvetlený Prezidentský palác, bratislavská vyhliadková veža UFO a radnica mesta Trnava.
Podporu kampani vyjadril aj prezident SR Peter Pellegrini, viacerí ministri či prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Rovnako verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, UNHCR Slovensko, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), UNICEF Slovensko a Slovenská komisia pri UNESCO. Taktiež napríklad primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo, starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Matej Vagač, tím Rakúskeho kultúrneho fóra, ako aj zástupcovia slovenských krajov. Prvýkrát sa pripojil aj Slovenský plynárenský priemysel a Záchranná zdravotná služba ZAMED.
Do kampane sa svojimi osvetovými aktivitami už tradične zapájajú viaceré ženské a feministické mimovládne organizácie. Významná je aj účasť viacerých slovenských univerzít. Zámer kampane podporuje aj odborný tím Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a ku kampani sa pridávajú aj športovci či Slovenský olympijský a športový výbor.
Verejnosť sa môže ku kampani pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách, šírením informácií o možnostiach pomoci preživším násilia či finančnou podporou organizácií, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie. „Cieľom kampane je zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že neexistuje žiadne ospravedlnenie pre násilie páchané na ženách a dievčatách a že spoločnosť im musí zabezpečiť dostupnú a odbornú pomoc. Následky násilia páchaného na dievčatách, ženách a ich deťoch sa týkajú celej spoločnosti - preto o ňom nesmieme mlčať,“ zdôraznila Böttcher.
KMC zároveň pripomína existenciu bezplatnej nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je dostupná na čísle 0800 212 212. „Odborne vyškolené poradkyne sú pripravené pomôcť 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia volajte Políciu SR - 158,“ dodalo centrum.
