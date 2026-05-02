Prieskum: Takmer polovica Slovákov nepozná pravidlá odmeňovania
Transparentnosť odmeňovania vo firme vníma pozitívne 45 % respondentov.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Takmer polovica pracujúcich na Slovensku nemá prístup k informáciám o mzdách vo firme a väčšina nevie, podľa akých pravidiel je odmeňovaná. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, podľa ktorého zamestnanci zároveň vo veľkej miere podporujú väčšiu transparentnosť.
Až 46 % opýtaných uviedlo, že nemá takmer žiadne informácie o platoch vo svojej firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina respondentov a kritériá určovania miezd iba 14 %. Údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami majú k dispozícii len približne 2 % pracujúcich.
Transparentnosť odmeňovania vo firme vníma pozitívne 45 % respondentov. „Veľká časť pracujúcich na Slovensku nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu a prakticky nikto nemá prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní,“ uviedol produktový manažér portálu Platy.sk Miroslav Dravecký. Podľa neho má situáciu zmeniť nová legislatíva, vychádzajúca zo smernice Európskej únie.
Prieskum zároveň ukázal rozdielne vnímanie medzi mužmi a ženami. Takmer tretina žien si myslí, že vo firme existujú rozdiely v odmeňovaní medzi pohlaviami, kým medzi mužmi to uviedlo len 14 %. Odmeňovanie považuje za férové 44 % mužov, no len približne tretina žien. Zavedenie väčšej transparentnosti by privítalo 76 % respondentov, pričom odmietavý postoj zaujalo len 5 % opýtaných.
Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien má na Slovensku vstúpiť do platnosti v júni 2026. Firmy budú musieť zaviesť jasné štruktúry odmeňovania do konca júla.
Až 46 % opýtaných uviedlo, že nemá takmer žiadne informácie o platoch vo svojej firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina respondentov a kritériá určovania miezd iba 14 %. Údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami majú k dispozícii len približne 2 % pracujúcich.
Transparentnosť odmeňovania vo firme vníma pozitívne 45 % respondentov. „Veľká časť pracujúcich na Slovensku nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu a prakticky nikto nemá prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní,“ uviedol produktový manažér portálu Platy.sk Miroslav Dravecký. Podľa neho má situáciu zmeniť nová legislatíva, vychádzajúca zo smernice Európskej únie.
Prieskum zároveň ukázal rozdielne vnímanie medzi mužmi a ženami. Takmer tretina žien si myslí, že vo firme existujú rozdiely v odmeňovaní medzi pohlaviami, kým medzi mužmi to uviedlo len 14 %. Odmeňovanie považuje za férové 44 % mužov, no len približne tretina žien. Zavedenie väčšej transparentnosti by privítalo 76 % respondentov, pričom odmietavý postoj zaujalo len 5 % opýtaných.
Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien má na Slovensku vstúpiť do platnosti v júni 2026. Firmy budú musieť zaviesť jasné štruktúry odmeňovania do konca júla.