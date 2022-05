Prieskum: Takmer 50 % Slovákov si myslí, že sa neoplatí správať čestne

Bratislava 17. mája (TASR) – Takmer polovica (48 percent) Slovákov si myslí, že na Slovensku sa neoplatí správať čestne. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus, ktorý si nechala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu. V utorok počas tlačovej konferencie o tom informovala Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu s tým, že práve zmena v postojoch je cieľom projektu nadácie miereného na stredné školy.



Odpisovanie počas písomky nepovažuje podľa slov Vasičák Očenášovej 13 percent respondentov za žiadny problém, 30 percent to vidí len ako malý problém. Podľa prieskumu takto zmýšľajú respondenti vo veku 15 až 24 rokov častejšie ako starší respondenti. Z tých, ktorí považujú odpisovanie za malý problém, si 86 percent nemyslí, že by to bolo niečo, čo treba riešiť. Viac ako polovica opýtaných (54 percent) hovorí, že odpisovanie nie je potrebné riešiť vôbec. Odpisovanie je problémom pre 57 percent respondentov.



"Drobné podvody neskôr môžu viesť ku korupčnému správaniu. Ak si študent zvykne odpisovať na písomke, lebo to považuje za normálne, je veľká pravdepodobnosť, že neskôr bude zmýšľať podobne a ukradne diplomovú prácu," povedala Vasičák Očenášová. Podľa 52 percent respondentov sa správať čestne na Slovensku oplatí. Častejšie si to myslia starší ľudia. Podľa 53 percent opýtaných mladí nie sú ochotní dať úplatok v snahe dostať sa na vysokú školu.



Normalizáciu podvádzania v škole a rezignáciu na čestné správanie prieskum odhalil u takmer polovice respondentov, pričom častejšie u vekových skupín mladších ľudí. Z prieskumu vyplýva, že 47 percent opýtaných si myslí, že mladí ľudia sú ochotní dať úplatok v snahe zlepšiť svoju šancu na prijatie na vysokú školu.



Prieskum sa uskutočnil v apríli na vzorke 1037 ľudí vo veku od 15 rokov.



Nadácia Zastavme korupciu spúšťa druhý ročník projektu Férovka, ktorý mení hodnotové postoje študentov na stredných školách. Učitelia a žiaci na celom Slovensku majú možnosť požiadať o podporu pri projektoch, ktoré bojujú s neférovým správaním na škole. "S normalizáciou podvádzania v škole a s rezignáciou na čestné správanie sme sa v prieskume stretli približne u polovice respondentov prieskumu, pričom častejšie u mladších ľudí. Aby nasledujúca generácia neschvaľovala podvody a korupciu, potrebujeme toto číslo znížiť," dodala Vasičák Očenášová.



Jednou zo škôl, ktorá sa zapojila do projektu Férovka, je aj Spojená škola v Púchove. Jej riaditeľka Lenka Jancíková poukázala na to, že na výzvu nadácie zareagovali najmä z dôvodu, aby začali riešiť problém s dochádzkou na škole. Vďaka projektu vytvorili v priestoroch školy klubovňu, kde žiaci môžu tráviť svoj čas. Okrem toho nastavili aj pravidlá, koľko vyučovacích hodín môžu žiaci vymeškať a v prípade, že ich budú mať veľa, tak si ich budú musieť vynahradiť počas prázdnin.