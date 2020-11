Tretina mladých verí informáciám o druhej svetovej vojne z internetu

Bratislava 11. novembra (TASR) – Časť mladých ľudí nie je spokojná s kvalitou vyučovania histórie druhej svetovej vojny. Takmer tretina z nich viac dôveruje informáciám, ktoré si o tejto vojne nájde na internete. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke ľudí od 16 do 30 rokov v termíne od 23. do 28 októbra. TASR o tom informovala Vanda Hlaváčková z organizácie Post Bellum.



Organizácia upozorňuje, že 60 percent mladých nevie, okolo ktorého mesta sa najviac bojovalo počas Slovenského národného povstania. „Tretina nevie posúdiť alebo tvrdí, že politici Slovenského štátu nevedeli o masovom vyvražďovaní Židov," píše sa v tlačovej správe.



Riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková upozorňuje, že mladí ľudia často nepoznajú základné fakty a nedokážu kriticky vyhodnocovať informácie. „Nemôžeme sa potom čudovať, že sú náchylní preberať jednoduché názory z často neoverených zdrojov na internete," poznamenala.



Organizácia okrem iného zaznamenáva spomienky pamätníkov totalitných režimov a pre študentov pripravuje workshopy o súčasných dejinách.