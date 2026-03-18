Prieskum: Tretina žien nie je presvedčená o dosiahnutí rovnosti v SR
Slovensko skončilo zhruba v polovici globálneho rebríčka, keďže o dosiahnutí rodovej rovnosti v krajine nie je presvedčená zhruba tretina žien.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Každá druhá Slovenka sa bojí ísť sama v noci po ulici, s prípadmi sexuálneho obťažovania sa stretlo viac ako deväť percent žien a o dosiahnutí rodovej rovnosti na Slovensku nie je presvedčená každá tretia žena. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v januári realizovala agentúra Go4insigh v rámci celosvetového projektu Worldviews Survey, informuje TASR.
Slovensko skončilo zhruba v polovici globálneho rebríčka, keďže o dosiahnutí rodovej rovnosti v krajine nie je presvedčená zhruba tretina žien. V slovenskej politike nie je dosiahnutá rodová rovnosť podľa polovice opýtaných žien. Muži však všeobecne vnímajú vyššiu mieru dosiahnutia rodovej rovnosti.
„V medziročnom porovnaní sa vnímanie rodovej rovnosti zlepšilo vo všetkých troch sledovaných prostrediach - v práci, politike i domácnosti. Zo strednodobého hľadiska sa celkové zlepšovanie prejavuje najmä v práci,” uviedol managing partner agentúry Go4Insight Rastislav Kočan.
Z globálneho prieskumu vyplýva, že desať percent žien už zažilo verbálnu alebo fyzickú formu sexuálneho obťažovania. Najviac zasiahnuté boli ženy vo vekovej skupine 18 až 24 rokov, konkrétne študentky. Situácia sa medziročne výrazne zhoršila v Maroku či Indii, veľkú mieru obťažovania zažívajú aj mexické ženy.
„Na Slovensku sa so sexuálnym obťažovaním stretlo deväť percent opýtaných žien. Najmenej nepríjemných skúseností majú v Európe Chorvátky, Srbky či Poľky. Naopak najhoršie skúsenosti majú ženy vo Fínsku. Tieto čísla súvisia aj s rôznou mierou citlivosti v jednotlivých kultúrach,“ poznamenal Kočan.
Problémom zostáva aj fyzické a psychické násilie páchané na ženách. Podľa prieskumu ho v Európe najčastejšie zažívajú Grékyne, mladšie ženy a tie, ktoré dosiahli vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Nočným uliciam sa pre vlastné bezpečie vyhýba takmer polovica žien. Problém s nočnými prechádzkami celosvetovo nemajú tri štvrtiny mužov, ale takmer polovica žien ich považuje za bezpečnostné riziko. Na Slovensku má pred nočnými ulicami rešpekt viac ako polovica žien, podobne sú na tom aj ženy z ostatných európskych štátov.
