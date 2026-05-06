Prieskum: U ľudí nad 50 rokov sa ukazuje silný podnikateľský potenciál
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Ľudia v zrelom veku po celej Európe nemajú ambíciu len oddychovať. Medzinárodný prieskum realizovaný v rámci projektu Chance, na ktorom sa podieľa Fakulta managementu Univerzity Komenského (FM UK) v Bratislave, potvrdzuje výrazný záujem populácie nad 50 rokov o vlastné podnikanie. Motiváciou pritom nie sú len finančné dôvody, ale najmä potreba sebarealizácie a snaha zúročiť dlhoročné pracovné skúsenosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského Eva Kopecká.
Výskum uskutočnený počas leta a jesene 2025 zahŕňal viac než 600 respondentov z partnerských krajín - Chorvátska, Českej republiky, Fínska, Írska a zo Slovenska. Zistenia naznačujú, že veľká časť ľudí nad 50 rokov nielen uvažuje o podnikaní, ale aktívne hľadá cesty, ako pretaviť svoje profesionálne skúsenosti do nových podnikateľských aktivít. Na Slovensku označilo osobné naplnenie za hlavný dôvod až 73 percent respondentov. Najväčší záujem majú o oblasti, v ktorých majú dlhodobé skúsenosti, najmä poradenstvo, koučing a digitálne služby.
Ochota podnikať však naráža na viaceré prekážky. Medzi najčastejšie patrí administratívna náročnosť a byrokracia, ktoré sú najvýraznejšie na Slovensku (62 percent) a v Česku (55 percent). Významnou výzvou zostávajú aj nedostatočné digitálne zručnosti, ktoré na Slovensku uvádza 48 percent opýtaných.
„Generácia 50+ predstavuje mimoriadne cenný zdroj vedomostí, skúseností a profesionálnych kontaktov. Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že mnohí skúsení odborníci majú silnú vnútornú motiváciu začať podnikať a deliť sa o svoje know-how. Pri cielenej podpore a vzdelávaní môžu významne prispieť k inováciám a posilňovaniu ekonomickej stability v Európe,“ uviedol Michal Greguš, koordinátor projektu Chance na FM UK. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom projektu vytvorenie masívneho otvoreného online kurzu prispôsobeného potrebám takzvaných „neskorých podnikateľov“. Kurz sa zameria na praktické oblasti podnikania, ako sú tvorba podnikateľských plánov, finančné riadenie, marketing a využívanie digitálnych nástrojov. Následne bude pilotne odskúšaný s minimálne 350 účastníkmi.
Projekt Chance Erasmus+, financovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus+, sa sústreďuje na rozvoj zručností ľudí vo veku 50+, ktorí chcú začať podnikať alebo sa vydať novým kariérnym smerom.
