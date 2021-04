Prieskum: Učitelia na pracovisku zažívajú nevhodné podmienky

Bratislava 21. apríla(TASR) - Takmer 30 percent učiteľov tvrdí, že na svojom pracovisku zažíva nevhodné až neprijateľné pracovné podmienky. Vyplýva to z prieskumnej ankety z prostredia zborovní, ktorú koncom roka 2020 realizovala Slovenská komora učiteľov (SKU) v rámci grantového projektu Podpora demokratizácie v školách. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.



Z výsledkov vyplýva, že kvalita pracovného života je na mnohých školských pracoviskách často napriek dlhoročnému neriešeniu akútnych problémov slovenského školstva a klesajúcej atraktivite učiteľskej profesie dobrá. "Mnohí učitelia dokážu byť stále viac spokojní ako nespokojní so svojím pracovným priestorom. Na Slovensku je však neprehliadnuteľné množstvo učiteľov, ktorí roky pracujú v katastrofálnych až neľudských podmienkach - a to nie primárne z hľadiska materiálneho, ale z hľadiska systémového, vzťahového a mocenského," uviedol Crmoman. Tvrdí, že niektorí respondenti vnímajú klímu v zborovni ako hrôzu, katastrofu a pociťujú strach.



Prieskum potvrdil, že pedagogických zamestnancov, ktorí musia bežne znášať nevhodné správanie nadriadeného, je stále dosť. "Iný ako participatívny (demokratický), čiže efektívny a podporný štýl riadenia školy zažíva 58,9 percenta učiteľov," priblížil prezident SKU. Prítomnosť slobody slova vo svojom pracovnom prostredí na minimálnej úrovni vníma 27,21 percenta respondentov. "Iba 23 percent respondentov je presvedčených, že vo svojom pracovnom prostredí môžu byť plne autentickí a nedochádza k tlakom vedúcim k pasívnemu prijímaniu situácie tak, ako si to želá vedenie školy. No až 77 percent respondentov zažíva úplne inú situáciu," povedal Crmoman.



Na prieskume sa v decembri 2020 zúčastnilo 735 pedagógov zo všetkých krajov Slovenska.