PRIESKUM: Učitelia vedia najlepšie používať rôzne kancelárske nástroje

Na archívnej snímke učiteľka počas dištančného vyučovania. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 11. apríla (TASR) - Učitelia vedia najlepšie používať rôzne kancelárske nástroje, vo využívaní interaktívnych aplikácii však zaostávajú. Vyplýva to z prieskumu na vzorke 1071 učiteľov. TASR o tom informovala riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová.Viac ako polovica opýtaných (54,9 percenta) využíva denne vo svojej práci základné kancelárske nástroje (Word, Excel, PowerPoint). Viackrát za týždeň ich využíva 29,7 percenta a viackrát za mesiac 11,2 percenta opýtaných. Najviac však učitelia využívajú rôzne administratívne podporné nástroje, napríklad Edupage alebo elektronickú triednu knihu, 82,5 percenta tak robí denne.Najmenej učitelia vo svojej práci používajú interaktívne aplikácie (Slido, Kahoot, Mentimeter). Vôbec ich nevyužíva 61,4 percenta, sporadicky 14,8 percenta, raz za mesiac 8,1 percenta a raz za týždeň 4,4 percenta. Rôzne online platformy na komunikáciu a kolaboráciu (Zoom, MS Teams, Webex) denne využíva 29,6 percenta opýtaných, viackrát za týždeň 31,4 percenta, viackrát za mesiac 18,7 percenta, sporadicky 16,1 percenta. Vôbec ich nepoužíva 2,2 percenta respondentov.Prieskum zisťoval aj úroveň zručností pri používaní týchto nástrojov. V prípade online platforiem na komunikáciu a kolaboráciu tvorili najväčšiu skupinu tí respondenti, ktorí ovládajú základné funkcie, a to 67,3 percenta. Pokročilých bolo 28,6 percenta respondentov a expertov 1,6 percenta.Administratívne nástroje vo vzdelávacom procese (Edupage, elektronická triedna kniha) ovláda v základných funkciách 55,4 percenta opýtaných a 33,8 percenta sa identifikovalo ako pokročilí užívatelia. Lepšie výsledky boli zaznamenané pri používaní základných kancelárskych nástrojov. Väčšina sa považuje za pokročilých užívateľov (57,6 percenta) a 35,4 percenta ovláda základné funkcie. Pri používaní interaktívnych aplikácií 57 percent uviedlo, že ich vôbec nevyužíva a 20,6 percenta ovláda ich základné funkcie.Prieskum sa zameral aj na zisťovanie prekážok v tom, aby uvedené nástroje učitelia využívali viac. Ako najväčší problém označili respondenti to, že nie všetci ich žiaci majú rovnaký prístup k technológiám (29 percent).Program koordinátorov digitálnych kompetencií, v rámci ktorého sa prieskum realizoval, je určený učiteľom základných škôl alebo osemročných gymnázií. Učitelia, ktorí prejdú týmto programom, by mali byť schopní prinášať na svoju školu inovatívne a praktické metódy výučby s využitím informačných technológií. Pedagógovia, ktorí si chcú zlepšiť svoje digitálne kompetencie, majú možnosť sa prihlásiť do ďalšieho ročníka programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý sa uskutoční v školskom roku 2022/2023.Prieskum sa realizoval od októbra 2021 do januára 2022 na vzorke 1071 učiteľov z 86 základných a stredných škôl, ktorých kolegovia sú zapojení do vzdelávacieho Programu koordinátorov digitálnych kompetencií.