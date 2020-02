PRIESKUM: Učitelia vyučujúci inovatívne majú motivovanejších žiakov

Bratislava 6. februára (TASR) – Učitelia vyučujúci inovatívne majú motivovanejších žiakov, vyplýva z prieskumu Nadácie Pontis, ktorý realizovala medzi učiteľmi zapojenými do niektorej z aktivít vzdelávacieho programu Generácia 3.0. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



"Sme presvedčení, že ak majú mladí ľudia získať zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí, potrebujeme na to motivovaných učiteľov, ktorí budú používať overené inovatívne vzdelávacie prístupy," povedal programový manažér Generácie 3.0 Norbert Maur s tým, že osobitný dôraz kladie na to, aby boli inovatívne prístupy overené a prinášali reálne zlepšenia. Z prieskumu vyplýva, že až 72 percent učiteľov uviedlo, že sa do aktivít v rámci projektu zapojili, pretože hľadajú metódy, ako žiakom zatraktívniť vyučovanie. Skoro 73 percent učiteľov zaujala konkrétna téma a necelých 46 percent chcelo vyskúšať niečo nové.



Približne tretina pedagógov uviedla, že sa im len v malej miere darí motivovať žiakov, ktorí prejavujú malý záujem o prácu v škole. Takmer 22 percentám učiteľov sa v malej miere darí pomáhať žiakom vážiť si hodnotu učenia a 18 percent má ťažkosti s regulovaním rušivého správania v triede. "Až 73 percent učiteľov, ktorí označili, že sa im v malej miere darí motivovať svojich žiakov, následne uviedlo, že vďaka vzdelávacej aktivite, ktorej sa v rámci Generácie 3.0 zúčastnili, sa motivácia žiakov na ich hodinách zvýšila. Rovnako sú na tom učitelia, ktorí označili, že sa im v malej miere darí regulovať rušivé správanie žiakov," vyplýva z výsledkov prieskumu. Vyše polovica (55 percent) pedagógov následne uviedla, že sa správanie žiakov na ich hodinách zlepšilo a zlepšili sa tiež ich vzťahy so žiakmi (takmer 68 percent).



Najvyššiu potrebu ďalšieho vzdelávania (40 percent) avizujú učitelia vo vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nasleduje vyučovanie medzipredmetových zručností ako kreativita, kritické myslenie či riešenie problémov. Učitelia tiež cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti správania žiakov a vedenia triedy (27,5 percenta).



Prieskum sa realizoval v období od februára do marca 2019 na vzorke 180 učiteľov.