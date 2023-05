Prieskum UCM: Až 45 percent učiteľov nevyužilo umelú inteligenciu

Trnava 2. mája (TASR) - Až 45 percent učiteľov zatiaľ žiadny z nástrojov umelej inteligencie (AI) nevyužilo a 26 percent ich využili zo zvedavosti, pričom chceli zistiť, ako funguje. Údaje vyplývajú z prieskumu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda (FKM UCM) v Trnave na vzorke 474 žiakov a 87 učiteľov stredných škôl. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM.



Takmer 63 percent učiteľov uviedlo, že pojem umelá inteligencia veľmi dobre pozná a má o ňom celkom dobrú predstavu. "Takmer 30 percent uviedlo, že o umelej inteligencii síce už počuli, ale nie sú si celkom istí, čo znamená. Z hľadiska využívania umelej inteligencie učitelia najčastejšie uviedli, že ju využili na prípravu podkladov pre vyučovanie, úloh, zadaní alebo testov pre študentov, či získavanie podkladov pre vyučovanie alebo využívanie nástrojov AI vo vzdelávaní," uviedol Krajčovič.



Takmer 77 percent učiteľov si myslí, že umelá inteligencia predstavuje prínos aj riziko, v závislosti od toho, ako ju budú žiaci využívať. Približne 17 percent učiteľov si myslí, že predstavuje pre žiakov riziko, pretože žiaci prestanú samostatne uvažovať a pracovať. Viac ako polovica učiteľov uviedla, že sa zatiaľ nestreli s tým, že by žiaci využili umelú inteligenciu.



Približne 27 percent uviedlo, že sa stretli s tým, že žiaci využili AI na vypracovanie domácej úlohy. "Viac ako tretina sa obáva, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom a približne rovnaký počet uviedlo, že to nedokáže posúdiť," doplnil Krajčovič.