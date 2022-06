Prieskum: Ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov ZŠ

Bratislava 21. júna (TASR) - Ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl. Vyplýva to z prieskumu Komenského inštitútu na vzorke viac ako 6000 učiteľov. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov.



Až 77 percent pedagógov uviedlo, že ukrajinskí žiaci vytvárajú priateľstvá so spolužiakmi a podľa 69 percent učiteľov začínajú deti z Ukrajiny rozumieť slovenskému jazyku. Podľa 70 percent pedagógov odpovedá väčšina ukrajinských detí na položené otázky, avšak vlastné otázky kladie iba 29 percent.



Odhady Inštitútu vzdelávacej politiky (ku koncu apríla) hovoria, že sa vzdeláva iba 37 percent ukrajinských detí, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Zvyšok buď neštuduje, alebo využíva dištančnú online formu na svojich ukrajinských školách. "Prieskum ukazuje, že úvodná fáza adaptácie tých detí z Ukrajiny, ktoré sa zapojili do vzdelávania, prebieha aj vďaka podobnosti jazyka a kultúry pomerne pozitívne, nemôžeme však zabúdať na to, že emocionálna reakcia ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny je oneskorená a prvé problémy sa nám ukazujú už aj v prieskume," povedala psychologička a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.



Učitelia poukazujú i na výzvy, s ktorými sa u nových žiakov stretávajú. Ide o nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine (30 percent), psychickú nepohodu (21 percent) či traumu vyvolanú vojnou (18 percent). Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovali dve percentá učiteľov.



Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi, vnímajú ako najväčšiu prekážku jazykovú bariéru (85 percent), a preto by najviac privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní (67 percent) a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania, pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk (58 percent). Z podporných nástrojov, pripravených ministerstvom školstva a jeho organizáciami pedagógovia doteraz najviac využili metodické usmernenia (54 percent), odkazy na externé zdroje (31 percent) a webináre (24 percent). Najviac im pri výučbe ukrajinských žiakov chýba priame poradenstvo (41 percent). "Pracujeme na tom, aby od začiatku nového školského roka v krajoch pôsobili tímy odborníkov, ktoré budú učiteľom a odborným zamestnancom škôl poskytovať priame metodické poradenstvo," dodala riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.



Prieskum na vzorke vyše 6000 učiteľov vypracovala agentúra Focus. Zber dát vznikol v spolupráci s EduPage.