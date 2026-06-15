< sekcia Slovensko
PRIESKUM: Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák
Najvyšší medziročný nárast v adopcii AI podľa odvetví nezaznamenal sektor informačných technológií ani marketing, ale priemysel a výroba (+372 percent) a stavebníctvo a reality (+273 percent).
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Používanie umelej inteligencie (AI) u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu MML-TGI spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov SR, čo predstavuje medziročný nárast o 79 percent, oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Súčasne o 59 percent klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. TASR o tom informovala Asociácia AI (ASAI), ktorá dlhodobo mapuje a podporuje rozvoj umelej inteligencie na Slovensku.
Jedným z najvýraznejších je podľa prieskumu nárast denného používania AI nástrojov. Kým v prvom kvartáli 2025 používalo AI denne 140.000 ľudí, v prvom kvartáli 2026 je to už 533.000 obyvateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 282 percent. Slováci AI využívajú najmä na získavanie informácií (83 percent používateľov), písanie a editáciu textov (30 percent) a tvorbu obrázkov (24 percent).
Najvyšší medziročný nárast v adopcii AI podľa odvetví nezaznamenal sektor informačných technológií ani marketing, ale priemysel a výroba (+372 percent) a stavebníctvo a reality (+273 percent). Spomedzi sledovaných skupín zaznamenali najvyšší nárast využívania AI ženy a obyvatelia vo veku 50 a viac rokov.
Jedným z najvýraznejších je podľa prieskumu nárast denného používania AI nástrojov. Kým v prvom kvartáli 2025 používalo AI denne 140.000 ľudí, v prvom kvartáli 2026 je to už 533.000 obyvateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 282 percent. Slováci AI využívajú najmä na získavanie informácií (83 percent používateľov), písanie a editáciu textov (30 percent) a tvorbu obrázkov (24 percent).
Najvyšší medziročný nárast v adopcii AI podľa odvetví nezaznamenal sektor informačných technológií ani marketing, ale priemysel a výroba (+372 percent) a stavebníctvo a reality (+273 percent). Spomedzi sledovaných skupín zaznamenali najvyšší nárast využívania AI ženy a obyvatelia vo veku 50 a viac rokov.