PRIESKUM: Úspory má šesť z desiatich slovenských domácností

Bratislava 29. januára (TASR) – Úspory na nečakané výdavky alebo pre prípad zhoršenia vlastnej ekonomickej situácie má 63 % slovenských domácností. Ešte pred rokom malo nasporené 69 % domácností, na druhej strane, viac domácností vykazuje vyššie úspory než v minulosti. Nárast možno pozorovať pri úsporách do výšky ročného príjmu domácností. V roku 2020 takéto úspory malo 15 % a o rok neskôr 17 % domácností. Vyplýva to z prieskumu, ktorý nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.



Prieskum tiež ukazuje, že každá siedma domácnosť si s úsporami vystačí na dlhšie než jeden rok, z toho viac ako 5 % dokonca na dlhšie obdobie než tri roky. Oproti predchádzajúcemu roku sa zmenšil rozdiel medzi ženami a mužmi. Zatiaľ čo v prieskume z roku 2020 uvádzalo úspory 71 % mužov a 66 % žien, vlani bol podiel mužov a žien s úsporami rovnaký - 63 %. Muži a ženy uvádzajú veľmi podobnú výšku úspor v porovnaní so svojím príjmom.



Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti Jaroslavy Palendalovej sa ukazuje, že rodiny s menšími úsporami nemali v minulom roku toľko príležitostí na odkladanie peňazí. Situácia domácností s najväčšími úsporami sa výrazne zlepšila. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zvýšil počet ľudí bez úspor vo vekovej kategórii 45 až 55 rokov.



"Ľudia bez úspor alebo s úsporami do výšky mesačného príjmu by mali čo najrýchlejšie obmedziť náklady a začať premýšľať, ako zohnať ďalší zdroj príjmu alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. V tomto roku možno z dôvodu rekordnej inflácie s istotou počítať s ďalším zdražovaním potravín a blíži sa vyúčtovanie energií, ktoré pre mnohé domácnosti bude veľkým výdavkom. Keď sa už ľudia ocitnú v situácii, že nezvládajú splácať svoje záväzky, základom je vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti," konštatovala Palendalová.



Najčastejšie si sporia osoby s vyšším vzdelaním, ktoré spravidla majú aj najvyššie úspory v pomere k svojmu mesačnému príjmu. Nasporené majú častejšie ľudia žijúci v manželskom alebo partnerskom zväzku a bezdetné domácnosti.



"Rovnako ako v predchádzajúcom prieskume, aj teraz je prekvapivé, že najčastejšie si sporia študenti a až potom zamestnanci. Stále platí, že najviac si peniaze odkladajú pracovníci v odbore IT a zamestnanci v oblasti finančných a poisťovacích služieb," dodala Palendalová.