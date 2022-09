Prieskum: V jesenných spojených voľbách sa chystá voliť 66,7 % ľudí

Bratislava 1. septembra (TASR) - V jesenných spojených voľbách sa chystá voliť 66,7 percenta ľudí. Ďalších 19 percent sa asi zúčastní. K neúčasti sa prikláňa 2,8 percenta respondentov. Necelých sedem percent (6,7) voliť určite nepôjde. Zvyšných 4,8 percenta opýtaných nevedelo odpovedať. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.



Účasť deklarovali mierne nadpriemerne často najmä muži, najmladšia veková skupina do 33 rokov a opýtaní vo veku 50 až 65 rokov. Zúčastniť volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa plánujú vo vyššej miere aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, obyvatelia Banskobystrického, Košického a Trnavského kraja. Ide najmä o voličov strán SNS, KDH, PS, Hlas-SD, Sme rodina, Smer-SD a SaS.



Prieskum zrealizovali na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 15. do 18. augusta.