Prieskum: V počúvanosti i podiele na trhu vedie naďalej Rádio Expres
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku ostáva Rádio Expres. Naladí si ho 28,5 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu počúvanosti Radioprojekt, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová.
Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 21,1 percenta poslucháčov. K počúvaniu Rádia Slovensko ako tretej najpočúvanejšej rozhlasovej stanice sa v aktuálnej vlne prieskumu prihlásilo 18,7 percenta respondentov. Rádio Europa 2 má počúvanosť 17,5 percenta a Rádio Vlna 14,9 percenta. Nasledujú Rádio Melody s 11,9 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 7,7 percenta poslucháčov.
Najväčší podiel na trhu patrí rovnako Rádiu Expres s 21,2 percenta, nasleduje Rádio Slovensko s hodnotou 14,6 percenta, Fun rádio má podiel 14,5 percenta. Rádio Europa 2 má rovných 13 percent a Rádio Vlna 11,5 percenta. Podiel 8,6 percenta má Rádio Melody a 3,1 percenta Rádio_FM. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 13,5-percentný podiel na trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 77,3 percenta, čo je 3.420.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (49,7 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio takmer hodinu a 30 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako dve hodiny a 55 minút.
Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 26. júna do 14. septembra. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3129 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov.
