Prieskum: Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini

Bratislava 24. novembra (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb by v novembri najviac hlasov získal Peter Pellegrini s podporou 40 percent. Za ním by nasledoval Ivan Korčok s 30,4 percenta hlasov respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.



Štefan Harabin by podľa prieskumu presvedčil 8,9 percenta voličov a Ján Kubiš 5,8 percenta. Roberta Mistríka by podporilo 3,6 percenta opýtaných. Miriam Lexmann by volilo 1,9 percenta respondentov.



Ďalších 8,3 percenta respondentov by nevolilo žiadneho kandidáta zo zoznamu. Jedenásť percent opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, koho voliť. Ďalších 1,6 percenta deklarovalo, že by voliť nešlo.



Prieskum realizovali na vzorke 1000 respondentov od 7. do 14. novembra.