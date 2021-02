Prieskum: Väčšina ľudí nerieši dlhodobé tráviace ťažkosti s lekárom

Bratislava 26. februára (TASR) - Ľudia berú tráviace ťažkosti často na ľahkú váhu, aj napriek tomu, že najmä tie dlhotrvajúce môžu byť indikátorom oveľa závažnejších zdravotných ťažkostí. Až 67,3 percenta Slovákov nejde s hnačkou k lekárovi ani pri dlhodobých ťažkostiach. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Neopublic.



Tráviacimi ťažkosťami aspoň raz do týždňa trpí 35,8 percenta Slovákov, pričom hnačkou trpí aspoň raz týždenne 23,5 percenta respondentov. "Ľudia si väčšinou myslia, že hnačku dostali z nesprávnej stravy a po iných príčinách už ďalej nepátrajú. Akútna hnačka sa začína náhle a trvá krátko, obvykle pár dní. Môže mať infekčný pôvod spôsobený baktériami, vírusmi alebo vznikne po dietetickej chybe. Ak hnačka trvá niekoľko týždňov, prechádza do chronického štádia, ktoré si vyžaduje detailné lekárske vyšetrenia," pripomenula Mirka Slováková z agentúry Neopublic.



Prieskum tiež ukázal, že 67,3 percenta opýtaných nešlo s hnačkou k lekárovi, aj keď mali dlhodobé ťažkosti a nepomáhala im zvolená liečba. Tú sa ľudia najčastejšie snažia riešiť domácou liečbou a voľnopredajnými liekmi. Viac ako polovica respondentov si pri hnačke najčastejšie pomáha aktívnym uhlím, 43 percent čajmi a 41 percent probiotikami.



Prieskum realizovala agentúra v decembri 2020 a v januári 2021 na vzorke 1648 respondentov.