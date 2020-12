Prieskum: Väčšina ľudí plánuje obmedziť vianočné návštevy

Bratislava 21. decembra (TASR) - Väčšina ľudí na Slovensku deklaruje snahu obmedziť vianočné návštevy. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý vznikol z iniciatívy MNFORCE, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame. Z respondentov, ktorí neplánujú stráviť Vianoce len s členmi domácnosti, sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 percenta.



„To, či sa podarí počas Vianoc obmedziť šírenie koronavírusu, závisí v tejto chvíli od správania ľudí a od individuálnej zodpovednosti každého z nás. Preto je pozitívne, že vyše dve tretiny respondentov plánujú obmedziť mobilitu, a takmer tretina sa plánuje pred návštevou príbuzných otestovať," skonštatovala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Opäť sa podľa nej potvrdzuje, že opatrné správanie ľudí súvisí aj so spokojnosťou s tým, ako vláda manažuje pandémiu.



Až 28,1 percenta respondentov uviedlo, že Vianoce strávia len s členmi svojej domácnosti a ďalších 39,7 percenta respondentov deklarovalo plán obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných.



Len 14 percent oslovených odpovedalo, že sa tento rok v stretávaní so známymi a príbuznými nebude obmedzovať. Išlo hlavne o mladších respondentov a tých, ktorí sa necítia byť ohrození novým koronavírusom. Obmedziť sa neplánujú ani tí, čo v súvislosti s riešením pandémie nedôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku a ľudia nespokojní s krokmi vlády pri zvládaní epidémie. Na druhej strane, Vianoce stráviť len s členmi svojej domácnosti plánujú častejšie starší respondenti.



Z tých, ktorí Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti, sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 percenta. Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.



K názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia, sa úplne alebo čiastočne prikláňa 37,1 percenta respondentov. Naopak, 33,4 percenta respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia. Respondenti, ktorí očakávajú zhoršenie situácie počas Vianoc, výrazne častejšie plánujú stráviť Vianoce len s členmi svojej domácnosti a tiež sa výrazne častejšie plánujú dať pred návštevou blízkych otestovať.



„Vzhľadom na odlišnú nebezpečnosť vírusu pre rôzne vekové kategórie je nádejné zistenie, že starší respondenti plánujú, bez ohľadu na mieru obáv, sviatky častejšie stráviť len s členmi domácnosti. Na druhej strane, relatívne často vyslovované plány na preventívne otestovanie sa pred návštevou príbuzných a známych naznačujú zvýšenú záťaž testovacích miest," komentoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.



Šiesta vlna výskumu sa uskutočnila od 10. do 14. decembra na vzorke 1000 ľudí. V danom období už bol ohlásený plán zatvoriť obchody aj zatvorené terasy reštaurácií. Sprísnenie opatrení, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19. decembra, výskum ešte nezachytil.