Prieskum: Väčšina ľudí nepovažuje témy volebnej kampane za dôležité

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ľudia na Slovensku nepovažujú témy, ktoré politické strany riešia v predvolebnej kampani, za dôležité pre kvalitu života. Myslí si to 88 percent respondentov. Zároveň od novej vlády očakávajú, že bude schopná riešiť reálne problémy ľudí a bude pre ľudí príkladom aj v oblasti vzdelania a slušnosti. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov "Ako sa máte, Slovensko?".



Prieskum tiež dlhodobo ukazuje, že zdravotníctvo, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, boj s korupciou a riešenie dôsledkov inflácie sú priority, ktorým by sa podľa ľudí mala venovať nová vláda. Z prieskumu ďalej vyplýva, že aj keď si 70 percent ľudí myslí, že zdravotníctvo by malo byť prioritou, len 30 percent z nich pozná veľmi dobre alebo celkom dobre program v oblasti zdravotníctva tej strany, ktorú zvažujú voliť.



To, že nová vláda bude schopná riešiť skutočné problémy ovplyvňujúce kvalitu života očakáva až 76 percent respondentov. Z komunikačnej agentúry Seesame priblížili, že ľudia od novej vlády očakávajú, že bude inteligentná a vzdelaná a tiež, že bude vládnuť slušne a jej členovia budú bezúhonní.



Prieskum bol realizovaný 30. augusta až 6. septembra na vzorke 1000 respondentov. Ide o sériu prieskumov, ktoré iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.