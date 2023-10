Prieskum: Väčšina ľudí si myslí, že na rolu matky sa dá rýchlo zvyknúť

Bratislava 21. októbra (TASR) - Mnohí ľudia (49 percent) si myslia, že ženy sa na rolu matky hneď aklimatizujú. Osem percent populácie považuje za dostatočné šestonedelie. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research pre projekt Vysmiata Duša Mamky. Ten upozorňuje na to, že rozdiel medzi spoločenským očakávaním a realitou môže prinášať sklamanie, pochybnosti či neistotu.



"V praxi to vytvára neuveriteľný tlak na ženy, že ak nestihnú tých prvých šesť týždňov, niečo je zle, sú zlými mamami či sú v niečom slabé. Nič z toho však nie je pravda. Na adaptáciu na veľké životné zmeny, ktoré menia neraz život od základov, treba jednoducho čas a podporné prostredie," skonštatovala psychologička projektu Radka Kuračková. Upozornila na to, že realita aj výskumy ukazujú, že adaptácia na zmeny po pôrode trvá priemerne pol roka až rok.



Zakladateľka projektu Katarína Žilák poukázala na to, že u 70 až 80 percent žien sprevádzajú obdobie prvých týždňov po pôrode prirodzené prejavy "baby bluesu". Znalosť v populácii o danom duševnom rozpoložení je podľa prieskumu len 12 percent. "Podporou pre ženy v šestonedelí odchádzajúce z pôrodníc je od jesene 2022 aj Kontrastná kartička materstva, ktorú ženy po pôrode dostávajú aktuálne už v 21 pôrodniciach po celom Slovensku. V materiáli nájdu dôležité informácie o tom, že cítiť kontrastné pocity a emócie po pôrode je prirodzené a naozaj časté, no zároveň sa aj dozvedia, kedy je potrebné spozornieť a na koho sa obrátiť, ak sú bežné dni čoraz tmavšie," dodala Žilák.