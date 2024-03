Prieskum: Väčšina ľudí súhlasí, že NATO prispieva k našej bezpečnosti

Bratislava 28. marca (TASR) - Väčšina ľudí (47 percent) súhlasí s tým, že NATO prispieva k bezpečnosti Slovenska v čase ruskej agresie na Ukrajine. To, že neprispieva k bezpečnosti, si myslí 30 percent opýtaných a zvyšných 23 percent nemá na túto tému jasný názor. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov "Ako sa máte, Slovensko?".



Členstvo v NATO ako príspevok k bezpečnosti častejšie vidia muži, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a obyvatelia Bratislavského, Prešovského a Trnavského kraja. Najsilnejšie vnímali respondenti členstvo v NATO ako príspevok k našej bezpečnosti vo februári 2022, tesne po útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Od februára 2022 bola v marci podpora NATO druhá najvyššia.



V septembrovej vlne výskumu respondenti odpovedali aj otázku postoja k členstvu v NATO. Na prelome augusta a septembra 2023 väčšina opýtaných súhlasila s členstvom SR v NATO. Päťdesiatpäť percent opýtaných buď vždy schvaľovalo členstvo alebo ho začalo podporovať po útoku ruských vojsk na Ukrajinu.



Prieskum realizovali od 11. do 15. marca na vzorke 1000 respondentov. Ide o sériu prieskumov, ktoré iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.