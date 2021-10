PRIESKUM: Väčšina neočkovaných si myslí, že sa tieto mesiace nenakazí

Na snímke lekár očkuje študenta vakcínou od konkorzia Pfizer/BioNTech proti ochoreniu Covid-19 na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene 17. septemba 2021, foto z archívu. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 15. októbra (TASR) - Väčšina ľudí si na začiatku októbra myslí, že sa v najbližších mesiacoch nenakazí koronavírusom. Najviac sú o tom presvedčení respondenti, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Nakazenie očakáva najmä skupina respondentov, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať. Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“.myslí si Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).Len 8,2 percenta respondentov sa podľa prieskumu domnieva, že sa nakazí v blízkej dobe koronavírusom. Naopak, 55,2 percenta odpovedalo „nie“ alebo „skôr nie“. Viac ako tretina respondentov odpovedala, že nevie.Kým v skupine zaočkovaných je 9,2 percenta takých, ktorí očakávajú, že sa nakazia, v skupine ľudí, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú, je tento podiel len 5,1 percenta. Až 62,7 percenta respondentov, ktorý sa očkovať neplánujú, si myslí, že sa koronavírusom nenakazí. Medzi zaočkovanými je takýchto respondentov len 53,1 percenta.V skupine respondentov, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú, je odpoveď „nie“ celkovo najčastejšou odpoveďou na otázku, či si myslia, že sa nakazia koronavírusom. Najviac respondentov (21,6 percenta), ktorí očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch nakazia, je v malej skupine ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, ale deklarujú, že sa plánujú dať zaočkovať. Aj skupina respondentov, ktorá COVID-19 prekonala, si myslí, že sa nakazí častejšie než respondenti, ktorí očkovanie odmietajú.To, že sa koronavírusom nenakazia, si myslia častejšie starší respondenti a respondenti, ktorí uviedli, že sa epidémie koronavírusu neobávajú. Odpoveď na otázku, naopak, nesúvisí s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese.komentovala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.Prieskum sa uskutočnil od 5. do 10. októbra. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.