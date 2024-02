Prieskum: Väčšina Slovákov je proti nižším trestom za korupciu

Bratislava 1. februára (TASR) - Väčšina Slovákov nesúhlasí so znižovaním trestov za korupciu. Určite s tým nesúhlasí 43,4 percenta, 34 percent skôr nesúhlasí. Za zníženie sa vyjadrilo 4,6 percenta obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Transparency International Slovensko (TIS), ktorý uskutočnili medzi 16. a 23. januárom na vzorke 1015 respondentov.



"Vysoký nesúhlas so znižovaním trestov za korupciu sme zaznamenali naprieč spoločnosťou, proti je väčšina respondentov z najmenších obcí, ale aj veľkých miest, mladí ľudia nad 18 rokov, ale aj seniori," priblížilo TIS.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že snahy o prijatie nižších trestných sadzieb sa stretávajú aj s nesúhlasom voličov koalície. Pri voličoch Hlasu a SNS prekročil podiel tých, ktorí nesúhlasia s nižšími trestami za korupciu, až 70 percent. V prípade Smeru to bolo vyše 65 percent. Riaditeľ TIS Michal Piško konštatoval, že podiel koaličných voličov s kritickým názorom na oslabovanie trestov za korupciu sa od celej vzorky líši len mierne.



V prieskume sa pýtali aj na odhad rozsahu prísneho trestania korupcie. Viac ako polovica populácie počet korupčníkov zavieraných ročne do väzenia pocitovo nadhodnocuje a prikláňa sa k desiatkam. Viac ako 100 je ich podľa 6,4 percenta opýtaných. Iba 27,3 percenta ľudí odhadlo správne, že ich je za rok menej ako desať. Zvyšných 22 percent odpovedať nevedelo.