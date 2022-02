PRIESKUM: Ako veľmi ovplyvňuje klimatická zmena rozhodnutia Slovákov?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Pri výbere dovolenky berie 58 percent Slovákov do úvahy zmenu klímy. Pri hľadaní zamestnania ju berie do úvahy 57 percent mladých Slovákov. Vyplýva to z výsledkov z druhého výstupu prieskumu o klíme v období rokov 2021 až 2022, ktoré v utorok zverejnila Európska investičná banka (EIB).Väčšina Slovákov pri výbere dovolenkovej destinácie zohľadňuje otázku zmeny klímy. Silnejšie je to podľa prieskumu u ľudí mladších než 30 rokov (60 percent). Dve pätiny mladých ľudí hovoria, že na dovolenku budú tento rok cestovať letecky. Do vzdialenej destinácie bude letieť viac než jedna štvrtina mladých ľudí.Použité oblečenie namiesto nového kupuje 42 percent Slovákov. Ženy tak robia viac než muži. Nákup oblečenia z druhej ruky je podľa prieskumu v obľube u ľudí vo veku od 15 do 29 rokov (51 percent). U ľudí vo veku 65+ toto percento klesá (33 percent).Zmenu klímy zohľadňuje pri hľadaní práce 44 percent ľudí. Ide najmä o skupinu vo veku od 15 do 29 rokov. Celkovo 40 percent Slovákov zohľadňuje zmenu klímy pri výbere banky alebo investovaní svojich úspor. Tento číselný údaj je vyšší u Slovákov vo veku od 15 do 29 rokov (43 %) a s vekom klesá, hodnotí prieskum.Pri otázke o kúpe budúceho vozidla 65 percent slovenských kupujúcich uvádza, že by si kúpili radšej hybridné alebo elektrické auto. Vozidlo na benzín či naftu by si kúpilo 35 percent ľudí.Ľudia vo veku nad 65 rokov majú obzvlášť záujem o kúpu hybridného auta, a to 65 percent. Pre mladších ľudí od 15 do 29 rokov je hybridné vozidlo najmenej prijateľnou možnosťou. Mladí Slováci uvádzajú, že by sa namiesto toho radšej rozhodli pre vozidlo na benzínový alebo naftový pohon (38 percent) alebo pre elektrické vozidlo (34 percent), poukázal prieskum. Jedna pätina Slovákov momentálne auto nemá a ani si ho neplánuje kúpiť.EIB spustila štvrté vydanie prieskumu o klíme, ktorý je zhodnotením toho, ako ľudia zmýšľajú o zmene klímy. Do prieskumu sa zapojilo viac než 30.000 respondentov v období od 26. augusta do 22. septembra 2021, s reprezentatívnym panelom pre každú z 30 krajín, v ktorých sa prieskum konal.