Prieskum: Väčšina Slovákov žiada financie z EÚ do zdravotníctva

Bratislava 11. januára (TASR) – Väčšina Slovákov požaduje, aby sa peniaze z fondu pomoci a z eurofondov použili najmä na budovanie nemocníc a modernizáciu zdravotníctva. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre europoslankyňu Miriam Lexmann (KDH). Po budovaní nových nemocníc volá 73 percent respondentov. Okrem toho 66 percent opýtaných tvrdí, že vláda SR nedostatočne komunikuje s verejnosťou o pláne obnovy.



"Vláda SR o historicky nebývalej pomoci z Európskej únie v podobe fondu obnovy nekomunikuje dostatočne s verejnosťou. Až dve tretiny Slovákov nevedia ani približne, čo fond obnovy prináša. Verím, že vzhľadom na nebývalú závažnosť rodiaceho sa plánu obnovy dôjde neodkladne k adekvátnej informovanosti a osvete občanov SR v tejto oblasti," vyzýva Lexmann.



Okrem zdravotníctva by mali ísť peniaze z EÚ aj na modernizáciu škôl, požaduje to 42 percent respondentov. Financie by mali smerovať aj na cesty a diaľnice (31 percent), na ochranu životného prostredia (30 percent) a alokované by mali byť i na starostlivosť a pomoc pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím (29 percenta).



Z prieskumu tiež vyplýva, že Slováci majú menší záujem o to, aby sa z európskych peňazí financovalo zlepšovanie verejných priestranstiev, napríklad ihriská, parky či námestia. Túto oblasť za nedôležitú na investovanie financií z EÚ označilo 40 percent opýtaných. Za využitie peňazí z EÚ sa vyjadrilo päť percent opýtaných.



"Občania si želajú, aby samosprávy mali od štátu dostatok finančných prostriedkov na to, aby si základnú starostlivosť o občana dokázali zabezpečiť sami. Peniaze z EÚ majú byť použité na také projekty, ktoré prinesú rozvoj, vyššiu pridanú hodnotu a ktorá bez pomoci z EÚ nie je možná," poznamenáva mimoparlamentné KDH. Hnutie preto požaduje nastavenie systému financovania systému tak, aby mestá a obce dokázali základnú starostlivosť o občana vykrývať zo svojho rozpočtu.



Prieskum tiež preukázal, že tí občania, ktorí majú deti, požadujú investovanie peňazí aj do sociálnych služieb a pomoci zraniteľným osobám, teda na zlepšenie starostlivosti a pomoci pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím i pomoc rodinám. Prikláňajú sa k tomu najčastejšie rodičia s tromi a viac deťmi, konkrétne 32 percent respondentov. Použiť európske financie na pomoc sociálne slabým rodinám a zraniteľným osobám však uprostred pandémie nového koronavírusu považuje za potrebné približne každý piaty Slovák.



Hnutie tiež očakáva účinné využitie európskych peňazí na podporu podnikateľského sektora, rozvoja malých a stredných firiem a podporu inovácií. Za najväčšiu výzvu celého prístupu k európskym fondom považuje implementáciu.