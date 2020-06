Prieskum: Vedec patrí medzi najdôležitejšie povolania na Slovensku

Bratislava 8. júna (TASR) – Vedec patrí medzi najdôležitejšie povolania na Slovensku, avšak v prestíži ešte stále výrazne zaostáva za povolaním lekára. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse pre ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Prieskum sa uskutočnil cez online panel na vzorke 1002 respondentov a zber údajov sa konal 11. až 16. februára.



Povolanie lekára považuje za dôležité pre spoločnosť až 81 percent obyvateľov Slovenska. Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 percent respondentov, pričom 72 percent opýtaných ho považuje aj za príťažlivé. Je to najmä pre možnosť skúmať veci a objavovať niečo nové.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že na Slovensku 67 percent obyvateľov tvrdí, že sa zaujíma o vedecké informácie, a až 75 percent obyvateľov Slovenska hovorí, že vedecké názory a poznatky vplývajú na ich názory.



O veľkom význame vedy pre rozvoj spoločnosti je podľa prieskumu presvedčených 92 percent obyvateľov, pričom vo veku nad 65 rokov toto presvedčenie za posledný rok vzrástlo o 12 percent. O 14 percent viac seniorov očakáva, že vedci budú prichádzať s inováciami. Až 86 percent ľudí je presvedčených, že Slovensko musí zapracovať na zlepšení postavenia vedy a vedcov.



Ocenenie ESET Science Award sa bude tento rok udeľovať v troch kategóriách – výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Je určené štyrom vedným oblastiam - prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov sa uskutoční 14. októbra, respektíve sa termínom prispôsobí aktuálnej epidemiologickej situácii.