PRIESKUM: Viac ako 23 percent študentov bude potrebovať finančnú pomoc

Bratislava 2. augusta (TASR) – Bez finančnej podpory nebude viac ako 23 percent študentov schopných pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Vyplýva to zo spoločného prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo medzi študentmi vysokých škôl.



Počas trvania mimoriadnej situácie prišlo o prácu viac ako 12 percent študentov, o časť príjmov z práce alebo podnikania takmer 23 percent oslovených študentov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v 17 percentách mal človek, ktorý prispieva študentovi na štúdium a život, výpadok príjmov alebo prišiel o prácu. Vyše sedem percent oslovených študentov poznamenalo, že nemalo dostatok financií na pokrytie svojho živobytia, a 4,3 percenta študentov uviedlo, že si financie museli požičať.



ŠRVŠ konštatuje, že najväčší prepad príjmov zažili tí, ktorí žijú na internátoch, pretože sa museli z nich vysťahovať a nemohli pokračovať v práci. Približne tretina študentov počas posledného roka nemala žiaden vlastný príjem. "Z tých, čo pracujú, o viac ako 70 percent svojho príjmu v mesiacoch marec, apríl, máj prišlo 32 percent zarábajúcich študentov," konštatuje ŠRVŠ s tým, že mierny pokles do 70 percent zažilo ďalších 30 percent respondentov. Necelá tretina si udržala približne rovnaký príjem, pre sedem percent zarábajúcich študentov ich príjmy dokonca narástli.



"Myslíme si, že vysokoškolské vzdelávanie má byť dostupné nielen formálne, ale aj materiálne," uviedol predseda ŠRVŠ Filip Šuran s tým, že sa študentovi poskytne dostatočný balík financií, aby si mohol zabezpečiť dôstojné štúdium. Štát poskytuje viacero nástrojov podpory, jedným z nich je napríklad sociálne štipendium. Šuran poznamenal, že v nich chcú zohľadniť aktuálnu situáciu, keďže za normálnych okolností sa berie do úvahy situácia z minulého roka. Ďalším možným nástrojom je pôžička z Fondu na podporu vzdelávania a školy môžu poskytovať aj rôzne motivačné štipendiá.



Prieskum sa realizoval od 10. do 22. júna a zúčastnilo sa ňom 3490 respondentov z 23 vysokých škôl reprezentujúcich 105 rôznych fakúlt.