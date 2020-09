Prieskum: Cítia sa Slováci ohrození ochorením COVID-19?

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ochorením COVID-19 sa cíti ohrozených vyše 27 percent obyvateľov Slovenska. V porovnaní s májom ide o sedempercentný nárast. Vyplýva to zo septembrového prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý sleduje postoje Slovákov od začiatku pandémie nového koronavírusu.



"Môže to naznačovať, že aktuálne vysoké denné prírastky chorých opätovne zviditeľnili medicínsky aspekt pandémie a bezprostrednú možnosť nakazenia sa," uviedol Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Napriek zvyšujúcim sa obavám pred ochorením COVID-19 dodržiavajú respondenti niektoré karanténne opatrenia v čoraz menšej miere. V porovnaní s májom je podľa prieskumu v septembri výrazne nižší podiel ľudí, ktorí odpovedali, že obmedzili svoje kontakty s ľuďmi. Rúško pri pohybe mimo domu vždy nosí 49 percent žien a 35 percent mužov.



Naopak, odporúčanie nenavštíviť kino zosilnelo z 20,6 na 26,4 percenta a takmer polovica respondentov, rovnako ako v máji, neodporúča svojim priateľom letieť na dovolenku lietadlom. "Septembrový nárast obáv verejnosti potvrdil, že hrozbu epidémie koronavírusu neberie slovenská verejnosť ani po pol roku na ľahkú váhu," doplnil Bahna.



Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Realizovaný bol od 10. do 14. septembra na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.