PRIESKUM: Viac ako tretina Slovákov sa cíti veľmi ohrozená pandémiou

Bratislava 10. novembra (TASR) – Pandémiou nového koronavírusu sa cíti byť veľmi ohrozených 35,3 percenta obyvateľov SR. Vyplýva to z najnovších výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý sa realizoval na prelome októbra a novembra.



Oproti septembru vzrástol medzi respondentmi pocit ohrozenia o vyše ôsmich percent. „Napriek tomu, že obavy verejnosti sú už približne na úrovni obdobia, keď Slovensko zažívalo doteraz najtvrdší jarný lockdown, podiel ľudí, ktorí hovoria, že svoje kontakty obmedzili úplne, je v súčasnosti nižší, ako bol na jar," uviedol Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.



Opatrenia vlády podľa prieskumu dôkladne dodržiava 72 percent opýtaných. „Najslabším článkom dodržiavania opatrení sú prívrženci politickej strany ĽSNS, ľudia, ktorí nedôverujú vláde a nesúhlasia s jej postupom pri riešení epidémie, a muži, ktorí opakovane vychádzajú ako menej opatrní v porovnaní so ženami," doplnil.



Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšia časť sa realizovala od 29. októbra do 4. novembra na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.