Viac ako tretina Slovákov preferuje autoritatívneho lídra

Bratislava 9. septembra (TASR) – Mať silného a rozhodného lídra, ktorý sa nemusí zaťažovať s parlamentom a voľbami by chcelo 38 percent Slovákov. Naopak, podporu liberálnej demokracii vyjadrilo 49 percent respondentov. Ostatní sa nevedeli vyjadriť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v marci 2020 realizovala mimovládna organizácia GLOBSEC v spolupráci s agentúrou Focus.



V priemere si 62 percent respondentov myslí, že politický systém na Slovensku neberie do úvahy ich potreby. „Pocit odcudzenia a názor, že nezáleží na tom, kto je pri moci, je prítomný najmä u Slovákov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania. Ľudia s nižším vzdelaním by boli rovnako ochotní vymeniť niektoré svoje základné práva a slobody za iné výhody, ako lepšia finančná situácia či bezpečnosť," skonštatovala Katarína Klingová, senior analytička GLOBSEC-u.



Zároveň polovica respondentov verí, že ich hodnoty sú ohrozované západom a jeho spôsobom života. Viac ako 53 percent verí podľa prieskumu tomu, že ich hodnoty a identitu ohrozujú Spojené štáty americké.