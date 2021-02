Prieskum splnomocnenca vlády zisťuje najžiadanejšie datasety orgánov

Bratislava 20. februára (TASR) – Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť zbiera podnety týkajúce sa požiadaviek na zverejnenie údajov štátnych inštitúcií vo forme otvorených dát. Vyzýva preto verejnosť, aby do 15. marca na stránke splnomocnenca vlády vyplnili formulár s požiadavkou na údaje v gescii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré by potrebovali pre svoj výskum, vzdelávanie, analýzy či tvorbu aplikácií.



Úrad pripomína, že od roku 2017 vykonáva každoročne prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. "Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy, s cieľom podpory princípov otvoreného vládnutia," dodal splnomocnenec Martin Giertl.



Od roku 2020 spolupracuje úrad splnomocnenca v danej oblasti s Dátovou kanceláriou na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) SR, ktorá je gestorom témy otvorených dát na Slovensku.