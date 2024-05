Prieskum: Vo voľbách do EP si väčšina voličov vyberá podľa programu

Bratislava 18. mája (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) si najväčšia časť voličov vyberá podľa programu, cieľov a vízie strany alebo hnutia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý pre TASR realizovala agentúra AKO od 30. apríla do 6. mája na vzorke tisíc respondentov.



Respondenti odpovedali na otázku: "Podľa čoho, podľa akých kritérií si budete vyberať europoslancov, respektíve stranu, ktorú budete voliť do Európskeho parlamentu?"



Až 80,7 percenta opýtaných uviedlo, že sa pri výbere bude orientovať podľa straníckych kritérií, 66,1 percenta podľa charakteristík kandidátov. Agentúra kategorizovala spontánne odpovede respondentov na položenú otázku, pričom mali možnosť uviesť aj viacero odpovedí.



Podľa programu, cieľov, vízie si bude poslancov a stranu vyberať 12,1 percenta respondentov, ktorí nevylúčili účasť na voľbách do EP, 10,4 percenta opýtaných odpovedalo, že si budú vyberať podľa odbornosti, schopností a vzdelania, 10,2 percenta by si vyberalo podľa ich doterajšej práce a rovnaký počet respondentov by sa rozhodoval aj podľa názorov a postojov politikov.



Charakterných, čestných a úprimných kandidátov hľadá na kandidátnych listinách 10,1 percenta respondentov, proslovenské a národné subjekty preferuje 9,7 percenta respondentov prieskumu. Rovnaké percento opýtaných uviedlo, že sa bude orientovať podľa strany, ktorú preferuje. Prosociálne subjekty chce preferovať 8,9 percenta respondentov, 8,2 percenta hľadá subjekty, ktoré budú hájiť Slovensko a slovenské záujmy. Podľa osobností sa bude rozhodovať 7,7 percenta opýtaných, podľa vystupovania a politickej kultúry 7,6 percenta.



Proeurópske subjekty hľadá 6,3 percenta opýtaných, 5,7 percenta sa bude rozhodovať podľa sympatií. Dôveryhodnosť a spoľahlivosť je dôležitá pre 4,8 percenta opýtaných a pre 3,5 percenta sú kľúčové skúsenosti. Konzervatívne a kresťanské subjekty v prieskume uviedlo 3,1 percenta opýtaných a tri percentá chcú vyberať podľa vlastného rozumu. Podľa tohto, či kandidátov a strany poznajú, sa bude rozhodovať 2,6 percenta opýtaných, kampaň a aktuálne preferencie sú dôležité pre 2,2 percenta opýtaných.



Mier ako kritérium spontánne uviedli dve percentá opýtaných, demokratické subjekty chce vyberať 1,8 percenta respondentov, 1,6 percenta opýtaných uviedlo, že nebude voliť Smer-SD a súčasnú vládnu koalíciu. Liberálne subjekty hľadá 1,4 percenta respondentov a pre 1,3 percenta je dôležitý postoj k Ukrajine. Obhajobu práva veta očakáva od vybraného subjektu 1,3 percenta respondentov, progresívnosť jedno percento.



Podľa pocitu a intuície sa rozhodne 0,9 percenta opýtaných, podľa odporúčania rodiny a známych 0,7 percenta. Rozhodnosť, silu a odvahu očakáva 0,6 percenta, postoj k migračnej politike bude dôležitý pre 0,5 percenta opýtaných. Proti ekológii a green deal je 0,5 percenta respondentov, podľa veku sa rozhoduje 0,5 percenta, rovnaký počet opýtaných preferuje pravicové strany. Podporu ekológie deklarovalo 0,4 percenta opýtaných, 0,3 percenta hľadá ľavicové strany a 0,1 percenta najmenšie zlo. Iné dôvody uviedlo 2,3 percenta opýtaných.



Takmer jedna pätina (19,4 percenta) opýtaných nevedela uviesť žiadne rozhodovacie kritérium, podľa ktorého sa budú rozhodovať pri voľbe do EP a 2,5 percenta uviedlo, že asi nepôjdu voliť.