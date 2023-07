PRIESKUM: Voľby by koncom júla vyhral Smer-SD, nasleduje PS a Hlas-SD

Bratislava 27. júla (TASR) - Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom júla vyhrala strana Smer-SD s podporou 21,5 percenta voličov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) so 17,1 percenta a Hlas-SD s podporou 12,1 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK pre RTVS.



Do parlamentu by sa dostala aj Republika s 9,7 percenta a Sme rodina so 7,4 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu by prekročila aj SaS so 6,5 percenta hlasov a KDH so 6,2-percentnou podporou.



Pred bránami NR SR by ostala koalícia hnutia OĽANO a priatelia so stranami Za ľudí a Kresťanská únia (5,3 percenta), ktorá potrebuje na vstup do parlamentu najmenej sedem percent. Mimo parlamentu by zostali aj SNS (4,2 percenta), Demokrati (3,4 percenta) a Aliancia (2,4 percenta). Iné strany by získali 4,2 percenta hlasov.



Smer-SD by mal podľa prieskumu v parlamente 40 kresiel, PS 32, Hlas-SD 23 a Republika by mala 18 poslancov. Sme rodina by obsadila 14 poslaneckých miest, SaS 12 a KDH 11.



Agentúra Median SK realizovala prieskum na reprezentatívnej vzorke 1010 respondentov vo veku 18 a viac rokov od 21. do 26. júla.