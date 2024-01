Prieskum: Voľby by v januári vyhral Smer-SD, nasledovali by PS a Hlas

Bratislava 19. januára (TASR) - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,3 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 21,1 percenta a Hlas-SD so 14,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.



Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,9 percenta), KDH (6,8 percenta) a Republika (6,5 percenta). Koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia by získala 6 percent hlasov.



Hranicu zvoliteľnosti by neprekročili ani SNS (4,5 percenta), Szövetség-Aliancia (3,4 percenta), Sme rodina (3,3 percenta), Demokrati (3,1 percenta) a ĽSNS (0,5 percenta). Zvyšok by si rozdelili ostatné strany.



Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1030 respondentov v období od 10. do 14. januára.