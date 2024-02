Prieskum: Voľby by v januári vyhral Smer-SD

Bratislava 4. februára (TASR) - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 19,4 percenta a Hlas-SD so 17,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,2 percenta), SNS (5,7 percenta) a SaS (5,5 percenta).



Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 6,5 percenta hlasov, na vstup do NR SR by potrebovala sedem percent. Pred bránami parlamentu by ostala aj Republika (4,8 percenta), Szövetség-Aliancia (4,6 percenta), Demokrati (3,5 percenta), Sme rodina (2,4 percenta) a ĽSNS (1,7 percenta).



Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 43 kresiel, Progresívne Slovensko 38 a Hlas-SD 35. S 12 poslancami by v NR SR bolo KDH. SNS a SaS by získali po 11 mandátov.



Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov v období od 16. do 23. januára.