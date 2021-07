Bratislava 13. júla (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v júli, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 13,8 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD s 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov.