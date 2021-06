Prieskum: Voľby by v júni vyhral Hlas-SD pred SaS a Smerom-SD

Bratislava 15. júna (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v júni, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 21 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 13,9 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD s 10,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov.



Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s deviatimi percentami, hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 8,3 percenta a Sme rodina s podporou 7,8 percenta hlasov. Hranicu päť percent by prekročilo aj KDH s 5,3 percenta a Aliancia s 5,2 percenta hlasov.



Do NR SR by sa nedostala strana Za ľudí (3,6 percenta) ani SNS (3,1 percenta). Pred jej bránami by zostala aj ĽSNS so ziskom troch percent. Republika by získala 2,8 percenta, Dobrá voľba 2,5 percenta a Spolu - občianska demokracia 1,6 percenta. Maďarské fórum by získalo 1,4 percenta. Socialisti.sk a KSS by skončili s rovnakým výsledkom, 0,3 percenta. Demokratická strana by mala 0,2 percenta a Slovenské hnutie obrody 0,1 percenta.



Hlas-SD by podľa týchto výsledkov získal 39 postov v parlamente, SaS 26 a Smer-SD 20 kresiel. OĽANO by malo 17 poslancov, PS 15 a Sme rodina 14 zástupcov v NR SR. KDH by získalo 10 mandátov a Aliancia deväť.



Prieskum prebiehal telefonicky od 7. do 11. júna, nemal objednávateľa, konal sa v rámci multitematického zberu dát.