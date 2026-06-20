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PRIESKUM: Voľby by v júni vyhral Smer-SD, nasledujú PS a KDH

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prieskum realizovali na vzorke 1020 respondentov od 1. do 5 júna.

Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer-SD so ziskom 19,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie PS so ziskom 18,6 percenta. Tretie by bolo KDH s 9,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR. Informoval o tom na svojom webe.

Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (9,4 percenta). Nasledujú Republika (8,7 percenta), SaS (8,1 percenta) a Hnutie Slovensko (6,9 percenta).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4,1 percenta), Sme rodina (3,5 percenta) ani SNS (2,8 percenta). Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko by skončili s dvoma percentami a Právo na pravdu so ziskom 1,5 percenta.

Prieskum realizovali na vzorke 1020 respondentov od 1. do 5 júna.
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