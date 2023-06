PRIESKUM: Voľby by v máji vyhral Smer-SD so ziskom 18 percent

Bratislava 4. júna (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (17,4 percenta) a Progresívne Slovensko (12,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 24. až 31. mája na vzorke 1012 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.



Štvrtá v poradí by skončila Republika (9,7 percenta), za ňou by nasledovalo hnutie Sme rodina (6,6 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj KDH (5,5 percenta), OĽANO a priatelia (5,3 percenta) a SaS (5,3 percenta).



Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,7 percenta), Aliancia (štyri percentá) aj Demokrati (3,2 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani Kotlebovci-ĽSNS (2,5 percenta), Most-Híd 2023 (1,5 percenta), Maďarské fórum (1,1 percenta), Za ľudí (1,1 percenta) a Modrí - Európske Slovensko (jedno percento).