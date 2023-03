Prieskum: Voľby by v marci vyhral Smer-SSD, nasledujú Hlas-SD a PS

Bratislava 16. marca (TASR) – Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v marci, vyhrala by strana Smer-SSD so ziskom 17,6 percenta hlasov. Nasleduje Hlas-SD so 16,1 percenta a Progresívne Slovensko (PS) s 15,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.



Strana SaS by skončila štvrtá so ziskom 8,1 percenta hlasov. Nasledujú Sme rodina a Republika, zhodne so 6,8 percenta hlasov, KDH so 6,7 percenta a OĽANO s piatimi percentami hlasov.



Tesne pred bránami parlamentu by ostali Demokrati, ktorým by dalo dôveru 4,9 percenta voličov. Za nimi nasledujú SNS so 4,2 percenta hlasov, Maďarské fórum (2,2 percenta), Aliancia (1,9 percenta) i Za ľudí (1,6 percenta).



Do parlamentu by sa nedostali ani Kotlebovci-ĽSNS s 1,2 percenta hlasov, Dobrá voľba so ziskom jedného percenta a ani Národná koalícia a Socialisti.sk so ziskom po 0,4 percenta hlasov.



Smer-SSD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 32 mandátov, Hlas-SD 30 a PS 28. SaS by mala 15 kresiel, Sme rodina, Republika a KDH zhodne po 12 mandátov. S deviatimi poslancami by bolo v parlamente OĽANO.



Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov v termíne od 7. do 13. marca.