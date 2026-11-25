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Prieskum: Voľby by v novembri vyhrala koalícia PS a Demokrati
Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,3 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri, vyhrala by ich koalícia PS a Demokrati so ziskom 22,2 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,3 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 11,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (10,4 percenta), Hlas-SD (8,8 percenta), SaS (6,6 percenta) a KDH (6,1 percenta).
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia (4,4 percenta), SNS (3,3 percenta), Právo na pravdu (3,1 percenta) či Sme rodina (2,9 percenta).
Prieskum na vzorke 1013 respondentov realizovali od 16. do 21. novembra.
Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 11,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (10,4 percenta), Hlas-SD (8,8 percenta), SaS (6,6 percenta) a KDH (6,1 percenta).
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia (4,4 percenta), SNS (3,3 percenta), Právo na pravdu (3,1 percenta) či Sme rodina (2,9 percenta).
Prieskum na vzorke 1013 respondentov realizovali od 16. do 21. novembra.