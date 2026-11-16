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Prieskum: Voľby by v novembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD
Pod päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti by podľa prieskumu zostali Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) a SNS (dve percentá).
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v novembri hnutie PS so 17,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 17,4 percenta hlasov. Tretia by bola Republika s 9,7 percenta. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré Infostat zverejnil na svojom webe.
Za prvou trojicou by bol Hlas-SD (9,5 percenta), Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (8,6 percenta), KDH (8,1 percenta) a Demokrati (7,1 percenta).
Pod päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti by podľa prieskumu zostali Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) a SNS (dve percentá). Ostatné strany a hnutia mali menej ako jedno percento.
Prieskum realizovali na vzorke 1001 respondentov od 2. do 6. novembra 2026.
Za prvou trojicou by bol Hlas-SD (9,5 percenta), Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (8,6 percenta), KDH (8,1 percenta) a Demokrati (7,1 percenta).
Pod päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti by podľa prieskumu zostali Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) a SNS (dve percentá). Ostatné strany a hnutia mali menej ako jedno percento.
Prieskum realizovali na vzorke 1001 respondentov od 2. do 6. novembra 2026.