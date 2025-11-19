< sekcia Slovensko
Prieskum: Voľby by v novembri vyhralo PS, druhý je Smer
Prieskum realizovali na vzorke 1109 respondentov od 3. novembra do 7. novembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate by ich vyhralo dnes opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnil vládny Smer-SD so 16,7 percenta. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré Infostat zverejnil na svojom webe.
Na treťom mieste by skončil koaličný Hlas-SD s 11,5 percenta hlasov. Za ním by nasledovalo KDH s 9,1 percenta, Republika so 7,8 percenta a SaS so siedmimi percentami. Demokrati a Hnutie Slovensko by dostali po šesť percent. Na hranici zvoliteľnosti s piatimi percentami by bola Maďarská aliancia.
Do parlamentu by sa nedostala dnes koaličná SNS (3 percentá) ani Sme rodina (2,3 percenta), Demokratická strana (1,1 percenta) a iné strany a hnutia so ziskom menej ako jedno percento hlasov.
