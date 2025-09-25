< sekcia Slovensko
PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD
PS by podľa prieskumu získalo 23,1 percenta hlasov. Smer by skončil so 17,4 percenta a Hlas-SD s rovnými 11 percentami.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Druhý by bol vládny Smer-SD a tretia by skončila koaličná strana Hlas-SD. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24.
PS by podľa prieskumu získalo 23,1 percenta hlasov. Smer by skončil so 17,4 percenta a Hlas-SD s rovnými 11 percentami. Na štvrtom mieste by skončilo Hnutie Slovensko s 8,7 percenta. Po ňom by nasledovala Republika s 8,2 percenta, SaS so 7,4 percenta a KDH so 7,2 percenta.
Do Národnej rady SR by sa nedostali Demokrati so 4,9 percenta. SNS by skončila so 4,6 percenta, Sme rodina s 3,5 percenta a Maďarská aliancia by získala 2,9 percenta. Ostatné subjekty by dosiahli menej ako pol percenta hlasov.
Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 42 poslancov. Smer-SD by získal 31 kresiel, Hlas-SD 20, Hnutie Slovensko 16 a Republika 15. SaS s KDH by mali po 13 poslancov.
Agentúra AKO realizovala prieskum od 8. septembra do 22. septembra na vzorke 1000 respondentov.
