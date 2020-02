PRIESKUM ACTLY: Voľby by vo februári vyhral Smer

Bratislava 13. februára (TASR) – Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 20,9 percenta, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 12,6 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila opozičná ĽSNS so ziskom 12,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý na objednávku RTVS zrealizovala agentúra Actly v dňoch 2. až 12. februára metódou osobných rozhovorov na vzorke 1502 respondentov. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Po prvej trojici strán by sa do parlamentu dostala na štvrtom mieste koalícia PS-Spolu so ziskom 8,3 percenta, na piatom mieste by sa umiestnila strana Za ľudí so 7,8 percentami. Šieste miesto by obsadilo so 7,1 percenta hnutie Sme rodina, zatiaľ čo siedmou stranou v parlamente by bolo KDH (5,9 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj SNS so ziskom rovných 5 percent.



Mimo NR SR by ostala opozičná SaS (4,6 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS (3,8 percenta), strana Vlasť (3,6 percenta) aj Dobrá voľba (3,5 percenta). Do parlamentu by sa tiež nedostali Most-Híd (2,6 percenta), Demokratická strana (0,6 percenta) a Socialisti.sk (0,5 percenta). Zisk 0,1 percenta hlasov by inkasovali strany 99 percent – občiansky hlas, Máme toho dosť, Hlas ľudu, Slovenské hnutie obrody, ako aj strana Solidarita.



Volebná účasť by podľa prieskumu bola 61 percent oprávnených voličov.